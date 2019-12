Het graf van nazileider Reinhard Heydrich op het Invalidenfriedhof in Berlijn is vorige week geopend. Dat meldt het Duitse nieuwsmedium Bild. De Duitse politie onderzoekt wie het graf, dat niet is voorzien van de naam van de nazileider, heeft geopend.

Het geopende graf werd op 12 december ontdekt door een medewerker van de begraafplaats, die de politie inschakelde. Volgens de Duitse politie is er, voor zover bekend, niks weggenomen uit het graf van Heydrich.

Het graf van de nazileider is, net als andere graven van nazileiders, niet voorzien van een naam. Dit werd besloten om te voorkomen dat de graven als verzamelpunt gaan dienen voor nazisympathisanten. Volgens Bild moet de persoon die het graf heeft geopend hebben geweten dat de nazileider daar was begraven.

Heydrich was tijdens de Tweede Wereldoorlog SS-Obergruppenführer, de hoogste generaalrang binnen de SS. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste kopstukken van de nazi's en wordt gezien als de grondlegger van de Holocaust.

De nazileider werd ook wel 'het blonde beest' genoemd vanwege zijn wreedheid. Heydrich kwam op 4 juni 1942 in Praag om het leven na een gerichte Tsjechisch-Britse aanslag.