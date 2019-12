Bij protesten tegen de omstreden nieuwe burgerschapswet zijn zondag in de Indiase hoofdstad New Delhi ruim honderd gewonden gevallen. Al vijf dagen lang is het onrustig in India vanwege de wet, die critici omschrijven als racistisch.

Met de nieuwe wet mogen religieuze minderheden uit buurlanden Bangladesh, Pakistan en Afghanistan de Indiase nationaliteit krijgen. De wet geldt voor ongedocumenteerde christenen, hindoes en sikhs, maar niet voor moslims.

Daarmee zou de wet van de hindoenationalistische regering van premier Narendra Modi de Indiase seculiere grondwet ondermijnen, zeggen tegenstanders.

Woensdag escaleerden de protesten tegen de wet op dramatische wijze, nadat enkele veranderingen goedgekeurd werden door het parlement.

Sindsdien vinden op verschillende plaatsen in India ongeregeldheden plaats.

Gips raakt op in ziekenhuis

In de hoofdstad New Delhi waren zondagavond voor de derde avond op een rij duizenden demonstranten op de been, onder wie lokale inwoners en studenten. Bij de Jamia Millia Islamia Universiteit botsten de betogers met de politie, die traangas en wapenstokken inzette.

Autoriteiten bij twee lokale ziekenhuizen zeiden dat er ruim honderd gewonden zijn gevallen, velen van hen hebben botbreuken. Het gips in één van de ziekenhuizen zou opraken.

Een brandende bus tijdens de protesten in New Dehli zondag (Beeld: Reuters).

Onbekend hoeveel betogers vastzitten

De politie liet weten dat de betoging uit de hand liep toen demonstranten begonnen bussen in brand te steken. "Als het een vreedzaam protest was geweest, hadden we het vreedzaam uiteengejaagd", aldus Chinmoy Biswal, een hooggeplaatste politieagent in de regio.

Hoeveel mensen zijn opgepakt bij deze en vorige demonstraties de afgelopen dagen, is onbekend. Een woordvoerder van de politie reageerde zondag niet op vragen, zegt persbureau Reuters.

Demonstranten in New Dehli zaterdag (Beeld: Reuters).

Snelweg geblokkeerd

Op andere plekken in India vindt al vijf dagen lang stevig protest plaats, met name in sommige oostelijke staten zoals Assam, Tripura en West-Bengalen. Die staten kennen een lange geschiedenis van weerstand tegen islamitische immigranten uit Bangladesh.

Een snelweg die West-Bengalen en Assam verbindt werd zondag op verschillende plekken geblokkeerd door betogers, die banden in brand zette en eisten dat de wet geschrapt wordt.

Indiase ordetroepen zaterdag bij een protest in New Dehli zaterdag (Beeld: Reuters).