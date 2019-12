De Amerikaanse overheid heeft eerder dit jaar in het geheim twee Chinese ambassademedewerkers uitgezet, schrijft The New York Times op basis van bronnen. Het duo zou een militaire basis opgereden zijn en stopte pas nadat twee brandweerwagens de weg blokkeerden.

Amerikaanse overheidsfunctionarissen denken volgens The New York Times dat zeker één van de twee een officier van de Chinese inlichtingendienst is, die zich voordeed als diplomaat. Mocht de verdenking waar zijn, dan is dit voor het eerst in 30 jaar dat een Chinese diplomaat verdacht wordt van spionage.

Noch de Amerikaanse of Chinese autoriteiten willen de zaak bevestigen of officieel commentaar geven. Het verhaal van The New York Times is door een overheidsbron van persbureau Reuters bevestigd.

Het duo zou uitgezet zijn nadat ze in september samen met hun vrouwen een militaire basis in Norfolk opreden in de Amerikaanse staat Virginia. De groep stopte niet, zelfs nadat militairen de achtervolging inzetten.

Uiteindelijk werden ze tot stilstand gebracht toen twee brandweerauto's de weg blokkeerden, waarop ze zeiden de weg kwijt te zijn, schrijft The New York Times.

VS kwam al snel met nieuwe regels voor Chinese diplomaten

Twee weken nadat de bewaking de groep op de basis tegenhield, introduceerde de Amerikaanse overheid nieuwe regels voor Chinese diplomaten. Zij moeten voortaan een melding maken wanneer ze Amerikaanse overheidsfunctionarissen of medewerkers van Amerikaanse educatieve en wetenschappelijke instellingen gaan ontmoeten.

Volgens Beijing zijn de maatregelen in strijd met het Verdrag van Wenen, waar de regels voor diplomatiek verkeer in afgesproken zijn.

VS en China verwikkeld in economische strijd

Het voorval in september zou angsten van Washington bevestigen dat China de spionageactiviteiten in de VS aan het intensiveren is. De twee landen zijn in een steeds hardere geopolitiek en economische strijd verwikkeld.

De laatste keer dat Chinese diplomaten verdacht werden van spionage was in 1987, toen de VS twee Chinese ambassademedewerkers uitzette. Zij zouden geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA aangenomen hebben.