De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn maakt deze zondag in de Britse media zijn excuses aan Labour-kiezers voor de historische nederlaag die zijn partij leed bij de parlementaire verkiezingen van donderdag. Daarnaast blikt hij voor het eerst uitgebreid terug op de "extreem teleurstellende uitslag", in de Britse zondagskrant The Observer.

Donderdag behaalden de Conservatieven van de Britse premier Boris Johnson een ruime meerderheid in het parlement. Labour bleef met 202 zetels ruim 140 zetels achter de Tories en zagen bovendien veel van oudsher Labour-kiesdistricten gewonnen worden door de Conservatieven.

Corbyn wijt de zwaarste verkiezingsnederlaag van zijn partij sinds 1935 aan een "krom" verkiezingssysteem en "leugens" van Johnson, al geeft de Labour-leider toe dat hijzelf ook verantwoordelijk is voor het slechte eindresultaat.

'Kans groot dat Corbyn wordt opgevolgd door eerste vrouwelijke Labour-leider'

De Labour-leider bevestigt daarnaast nogmaals dat hij binnen zes maanden vervangen wil worden als Labour-Leider. Volgens de Britse krant The Guardian start de zoektocht naar een opvolger in januari en is de kans groot dat er voor het eerst een vrouw aan het roer komt bij de grootste oppositiepartij, door het grote aantal vrouwen dat interesse heeft getoond in Corbyn's positie.

In The Observer haalt Corbyn ook uit naar de Britse media, die volgens hem onevenredig hard voor zijn leiderschap waren. Zijn opvolger moet daar, volgens hem, "harder tegen optreden".