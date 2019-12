Zeventien bouwvakkers, ingenieurs en aannemers worden in Albanië verantwoordelijk gehouden voor het hoge dodental bij de krachtige aardbeving eind november, waarbij 51 mensen om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie in Albanië heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen hen.

De groep zou bouwnormen niet hebben nageleefd. Negen van hen zijn al gearresteerd, enkelen zijn het land ontvlucht, schrijft BBC News zondag.

Beschuldigingen lopen uiteen van moord- tot ambtsmisdrijven. Onder de gearresteerden bevinden zich twee hoteleigenaren wier hotels tijdens de aardbeving instortte. Beide panden zouden op illegale wijze tot stand zijn gekomen, blijkt uit politieonderzoek.

Zeker negenhonderd gewonden bij 'zwaarste beving in decennia'

Het Balkanland werd op 26 november getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4 volgens de autoriteiten de zwaarste in decennia.

Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Tirana en op een diepte van 10 kilometer. De schok was te voelen in onder meer Tirana en de nabijgelegen havenplaats Durrës.



Negenhonderd mensen raakten gewond en zeker 14.000 mensen raakten hun huis kwijt. Albanese autoriteiten onderzoeken daarnaast nog talloze andere huizen om te zien of deze sinds de aardbeving nog veilig zijn om in te wonen.

Reddingswerkzaamheden kwamen laat op gang door de enorme schade die was aangericht. Een groot aantal panden was ingestort en verschillende wegen vertoonden grote scheuren.