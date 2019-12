De afgezette president Omar Al Bashir van Soedan is veroordeeld tot twee jaar in een rehabilitatiecentrum vanwege corruptie en illegaal bezit van buitenlandse valuta. Dit heeft de rechtbank zaterdag bekendgemaakt. Tegen de oud-dictator lopen nog meerdere rechtszaken vanwege corruptie en witwassen.

Deze uitspraak werd gedaan nadat Soedanese autoriteiten grote hoeveelheden buitenlands geld in koffers in het huis van de voormalige president hadden aangetroffen.

Al Bashir verloor dit voorjaar zijn macht na wekenlange protesten door een staatsgreep. De autoriteiten in het Afrikaanse land maakten kort daarop bekend de oud-leider zelf te gaan vervolgen en niet te willen uitleveren voor berechtiging door het Internationaal Strafhof.

Dit hof verdenkt Al Bashir van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De 75-jarige man word took wel gezien als een van de grootste oorlogsmisdadigers van Afrika.

De econoom Abdalla Hamdok is in augustus benoemd tot premier van de Soedanese overgangsregering, maar de macht ligt in de praktijk bij de soevereine raad van het land. Deze raad bestaat uit zes burgers en vijf militairen. Zij moeten de komende drie jaar toewerken naar nieuwe verkiezingen.