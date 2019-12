De natuurbranden in de Australische staat New South Wales hebben meer dan tweeduizend gebouwen verwoest, waarvan meer dan 744 woningen, zo heeft de lokale brandweer zaterdag bekendgemaakt.

In totaal zijn er 2.454 gebouwen in de vlammenzeeën verwoest. Naast 744 woningen zijn er 1.659 buitengebouwen zoals schuren verloren gegaan, evenals 51 andersoortige panden.

De brandweer meldt daarnaast dat ruim duizend gebouwen, waaronder 288 woningen, beschadigingen hebben opgelopen. Meer dan twaalfduizend gebouwen zijn gered van het natuurgeweld.

Het vuur woedt niet alleen in New South Wales, maar ook in de naastgelegen staten Victoria en Queensland. Meer dan 1 miljoen hectare natuur is verloren gegaan. Vier personen zijn door de brand om het leven gekomen.

De branden, die sinds augustus in het land woeden, hebben ook een enorme toename van de CO2-uitstoot veroorzaakt: bijna de helft meer dan in Australië jaarlijks door broeikasgassen wordt uitgestoten, aldus Guardian Australia.

De branden in de staten New South Wales en Queensland hebben sinds 1 augustus samen 250 miljoen ton aan CO2 opgeleverd. In 2018 was de totale CO2-uitstoot in Australië door broeikasgassen 532 miljoen ton.