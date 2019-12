Voormalig minister-president Abdelmadjid Tebboune van Algerije is donderdag tot president verkozen. Het Algerijnse leger, de grootste politieke speler in het land, schreef verkiezingen uit in de hoop de orde in het land te herstellen na maanden van protesten.

Tebboune kreeg meer dan de helft van de stemmen. Hierdoor is er geen tweede ronde nodig. Volgens de autoriteiten was de opkomst met 40 procent de laagste ooit.

De ex-premier volgt Abdelaziz Bouteflika op. Bouteflika moest in april van dit jaar aftreden nadat het volk en het leger in opstand waren gekomen tegen zijn regime. Hij was meer dan twintig jaar aan de macht.

Er wordt al tien maanden lang regelmatig gedemonstreerd in Algerije. Ook donderdag gingen duizenden betogers de straat op in een poging de verkiezingen te boycotten. Op sommige plekken leidde dit tot confrontaties met de politie. Ook werden stemlokalen door het hele land bestormd. Hierdoor gingen meerdere stemlokalen pas later op de dag open.

Volgens de demonstranten waren de verkiezingen een schijnvertoning, omdat alle presidentskandidaten topfiguren uit het regime van Bouteflika zijn. Zo zou de gevestigde orde ervoor willen zorgen dat de politieke elite van Algerije aan de macht blijft.

Tebboune bekleedde meerdere ministerposten in de regering van Bouteflika.