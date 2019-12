Bij een explosie in een appartementencomplex in de Oost-Duitse plaats Blankenburg zijn vrijdagochtend één dode en elf gewonden gevallen.

Volgens de burgemeester van Blankenburg zijn er gasflessen aangetroffen in het uitgebrande appartement. Deze gasflessen hebben mogelijk de explosie veroorzaakt. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, moet nog worden onderzocht.

De Duitse politie meldde eerst dat er 25 mensen gewond waren geraakt. Het aantal gewonden is later naar beneden bijgesteld. Van de elf gewonden is een persoon ernstig gewond geraakt, zei de burgemeester van de stad vrijdagmiddag.

De vijftig inwoners van de flat worden ergens anders opgevangen.