De leider van de Britse politieke partij Liberal Democrats, Jo Swinson, heeft vrijdagochtend haar zetel verloren tijdens de verkiezingen. Het Schotse district Dunbartonshire East verkoos de Scottish National Party boven de partij van Swinson. Als gevolg van het verlies gaat de partij opzoek naar een nieuwe leider en vertrekt Swinson als leider.

De leiders van de grootste partijen, Boris Johnson van de Conservatieven en Jeremy Corbyn van Labour, wisten hun zetels te behouden.

De stembussen in het Verenigd Koninkrijk sloten donderdagavond om 22.00 uur (lokale tijd). Volgens de eerste exitpolls hebben de Conservatieven 368 zetels behaald, wat een ruimte voorsprong betekent. Ze hebben 326 zetels nodig om een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen.

Kort na 8.00 waren de uitslagen van 648 van de 650 districten bekend en hadden de Conservatieven 363 zetels gewonnen, 161 meer dan Labour.

Liberal Democrats had op dat moment elf zetels gewonnen en Jo Swinson haar plek in het parlement zien verliezen. Haar partij ging de verkiezingscampagne nog in met het idee dat de jonge Swinson nog weleens premier zou kunnen worden.

Deze houding werd tijdens de campagne volgehouden, totdat Swinson maandag toegaf dat het onwaarschijnlijk was dat haar partij de meerderheid van de stemmen zou krijgen en een nieuwe regering zou leiden.

Corbyn treedt af na 'bezinningsperiode'

Labour-leider Jeremy Corbyn zag zijn partij krimpen, maar wist vrijdagochtend wel zelf zijn zetel in Islington North te behouden. Hij sprak van een "teleurstellende avond voor Labour" en kondigde een periode van zelfreflectie voor zijn partij aan. Corbyn wil Labour door deze periode helpen, maar zegt de partij niet te leiden tijdens een volgende verkiezing. Verdere details over zijn opstappen gaf hij nog niet.

Het was al de verwachting dat Corbyn zou aanblijven voor een 'bezinningsperiode', voordat hij zou opstappen. Het past bij zijn karakter als leider, en hij heeft daarin de steun van onder anderen voorzitter Len McClusky van Unite, de tweede vakbond van het VK, die vorige maand zei dat het de beste stap zou zijn bij een grote nederlaag voor Labour.

De Britse premier Boris Johnson van de Conservatieven kon zijn zetel in Uxbridge & South Ruislip ook behouden, waarvoor hij het opnam tegen satirische kandidaten als Lord Buckethead en Count Binface.

Verkiezingen op basis van meerderheidsstelsel

In totaal hebben zich 3.322 mensen kandidaat gesteld in 650 verschillende kiesdistricten. Elk district staat voor één zetel in het Lagerhuis.

Waar Nederland een kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging heeft, heeft het Verenigd Koninkrijk een meerderheidsstelsel. De persoon die de meeste stemmen krijgt, wint het kiesdistrict; de andere stemmen gaan 'verloren'.