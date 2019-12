De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft met 360 zetels in het Lagerhuis een monsterzege behaald bij de Britse verkiezingen. Oppositiepartij Labour heeft daardoor veel moeten inleveren: zij verliest maar liefst 42 zetels. Vrijdag om 7.30 uur (Nederlandse tijd) waren de stemmen voor 644 van de 650 zetels geteld.

Johnson heeft met dat aantal zetels een ruime meerderheid in het parlement gekregen. Omstreeks 6.00 uur haalden de Conservatieven de drempel van 326 zetels voor een meerderheid in het Lagerhuis.





Uitslagen Britse verkiezingen Conservative: 358 zetels

Labour: 202 zetels

Scottish National Party: 48 zetels

Liberal Democrat: 11 zetels

Democratic Unionist Party: 8 zetels

Sinn Fein: 6 zetels

Plaid Cymru: 4 zetels

Green: 1 zetel

Overige partijen: 4 zetels

Zijn veelgehoorde uitspraak "Let's get Brexit done" lijkt nu dan ook waarheid te worden. De premier wil daarvoor zijn Brexit-deal eind volgende week al in stemming brengen in het Lagerhuis. Als alles volgens plan verloopt, zullen de Britten op 31 januari volgend jaar uit de EU stappen.

Naast Johnson en de Conservatieven had ook de Scottish National Party (SNP) iets te vieren: zij won liefst 48 van de 59 Schotse zetels.

Labour lijdt zware nederlaag, veel districten naar Conservatieven

Donderdag om 23.00 uur sloten de stembureaus en volgde direct de exitpoll. Daaruit bleek dat Labour van 243 naar 191 zetels zou gaan. De ogen werden al snel gericht op de zogeheten 'Red Wall', een gebied in Midlands en Noord-Engeland dat van oudsher in handen van de partij van Jeremy Corbyn is.

Rond middernacht druppelden de eerste officiële uitslagen binnen. Al snel volgde de eerste verrassende uitslag die de exitpoll bevestigde. De Conservatieven sleepten Blyth Valley binnen, dat van oudsher in handen van Labour was, evenals Darlington en Workington.

Labour-leider kondigt opstappen aan

Labour-leider Corbyn sprak van een "teleurstellende avond" voor zijn partij. Hij liet weten dat hij aanblijft tijdens een periode van zelfbezinning voor Labour, maar dat hij de partij niet zal leiden tijdens de volgende verkiezingen. Meer details over zijn opstappen gaf hij niet.

Corbyn en premier Johnson wisten hun zetels te behouden. De leider van de Liberal Democrats, Jo Swinson, slaagde daar niet in. Zij zag haar zetel ingenomen worden door de Scottish National Party.