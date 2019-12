Een reddingsteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zes dodelijke slachtoffers geborgen die nog op het Nieuw-Zeelandse White Island waren na de vulkaanuitbarsting aldaar. Er zouden nog twee personen op het eiland zijn, maar de kans dat zij worden gevonden, is klein. Totdat de lichamen zijn geïdentificeerd, zullen ze als 'vermist' worden aangeduid.

Helikopters van het Nieuw-Zeelandse leger vertrokken donderdag naar White Island om de lichamen te zoeken, maar die actie was niet zonder gevaar. Sinds woensdag is de vulkanische activiteit weer toegenomen en schatten specialisten de kans op een nieuwe uitbarsting op ongeveer 50 tot 60 procent.

Weersomstandigheden waren gunstig voor de actie, zei de Nieuw-Zeelandse politie, maar toch duurde die langer dan verwacht door de vele beschermende stukken uitrusting die de reddingswerkers moesten dragen.

Voordat de reddingsactie van start ging, kwamen ongeveer honderd mensen, zowel omwonenden als familieleden, naar een bijeenkomst in de kustplaats Whakatane, waar zij samen zongen en baden voor de slachtoffers.

De vulkaan barstte maandag om 14.11 uur (lokale tijd) uit, toen er zeker 47 toeristen op het eiland waren. De slachtoffers komen uit Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Maleisië. Het officiële dodenaantal staat op acht. De verwachting is dat dit aantal nog zal stijgen. Ongeveer dertig mensen raakten gewond. Volgens The Guardian liggen er nog zeventien mensen in het ziekenhuis, van wie dertien in kritieke toestand.

Gewonden liggen in Nieuw-Zeelandse en Australische ziekenhuizen, het merendeel van hen met ernstige brandwonden. Medici vrezen dat sommigen van hen de verwondingen niet zullen overleven.