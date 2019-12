De stembussen in Groot-Brittannië zijn donderdagavond om 22.00 uur (lokale tijd) gesloten. Uit de eerste exitpolls blijkt dat de Conservatieven van Boris Johnson op ruime voorsprong staan en grote kans maken op een overtuigende verkiezingswinst.

De Conservatieven hebben volgens de eerste exitpolls 368 zetels in het parlement behaald. Dit is een ruime meerderheid, waarvoor 326 zetels nodig zijn. De partij van oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour verliest maar liefst 71 zetels.

Als deze exitpoll klopt, hebben de Conservatieven straks een meerderheid van 86 zetels in het Lagerhuis.



Johnson wil waarschijnlijk nog voor de kerstdagen zijn uittredingsakkoord met Brussel laten goedkeuren door het parlement. Dit zou met zo'n grote meerderheid naar verwachting geen probleem moeten worden. De Britten zullen dan op 31 januari volgend jaar de EU verlaten.

Onderzoeksbureau Ipsos Mori heeft voor de exitpolls 30.000 Britten gesproken bij 144 verschillende stembureaus door heel het Verenigd Koninkrijk.

Overzicht van de voorlopige zetelverdeling Conservatieven: 368

Labour: 191

SNP: 55

Liberal Democrats: 13

Plaid Cymru: 3

Green Party: 1

Brexit Party: 0

Overig: 19

Al vroeg drukte bij de stembureaus

Het was donderdag al vroeg druk bij de Britse stembureaus, die om 8.00 uur openden. Het weer was guur tijdens deze zogenoemde 'winterverkiezingen', de eerste in bijna honderd jaar in het land.

In de Britse media was het, vergeleken met al het campagnegeweld, relatief stil. Het is in het VK namelijk wettelijk verboden om tijdens de stembusgang te berichten over hoe mensen zeggen te hebben gestemd.

Maar helemaal stil was het niet. Tientallen mensen namen contact op met de media om te klagen over problemen bij het verstrekken van volmachten en stembiljetten voor het stemmen per post. Gemeenten en het Britse postbedrijf Royal Mail geven elkaar hiervoor de schuld.

185 Britse verkiezingen: Kiezers zijn de Brexit helemaal zat

Verkiezingen op basis van meerderheidsstelsel

In totaal hebben zich 3.322 mensen kandidaat gesteld in 650 verschillende kiesdistricten. Elk district staat voor één zetel in het Lagerhuis. In Nederland werkt het kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging, maar in het VK geldt een meerderheidsstelsel (first past the post). De winst in een kiesdistrict gaat naar degene die de meeste stemmen heeft gewonnen, de andere stemmen gaan als het ware verloren.

Premier Boris Johnson heeft tijdens de campagneperiode vooral veel gesproken over de Brexit en hoe belangrijk het is dat die er snel gaat komen. Jeremy Corbyn van de Labour-partij - de grootste oppositiepartij - focuste zich vooral veel op sociaal-maatschappelijke kwesties en het klimaat. Zo sprak hij over de National Health Service (NHS) en dat deze het gevaar loopt geprivatiseerd te worden.