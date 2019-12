De Amerikaanse Senaat heeft donderdag in navolging van het Huis van Afgevaardigden de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk erkend.

Medio oktober wekte het Amerikaans lagerhuis de woede van Turkije toen vrijwel alle parlementariërs vóór erkenning stemden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken noemde die beslissing toentertijd "een keuze voor hun eigen politiek gewin".

De stemming in de Senaat zou enige tijd door het Witte Huis zijn tegengehouden vanwege gesprekken tussen de VS en Turkije over de Turkse inval in Syrië, schrijven meerdere Amerikaanse media. De Amerikaanse president Donald Trump wilde de spanningen niet verder laten oplopen.

Ruim een eeuw geleden kwamen bij een volkerenmoord in het toenmalige Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, honderdduizenden Armeniërs om het leven.

Turkije ontkent de genocide en spreekt van een burgeroorlog waarbij meerdere partijen betrokken waren. Het land reageert woedend als landen overgaan tot erkenning van genocide. De Tweede Kamer kreeg ook de wind van voren toen zij dat begin vorig jaar deed.