Chili heeft donderdag bevestigd dat het neergestorte militaire vrachtvliegtuig is gevonden. De luchtmacht heeft ook menselijke resten geborgen. Geen van de 38 mensen aan boord heeft de ramp overleefd, zei het hoofd van de Chileense luchtmacht Artur Merino donderdag tijdens een persconferentie.

Het vliegtuig, dat op weg was naar een basis in Antarctica, verdween van de radar kort nadat het maandag was vertrokken vanuit de zuidelijke stad Punta Arenas in Chileens Patagonië. Aan boord bevonden zich 21 passagiers en 17 bemanningsleden.

Het C-130 Hercules-toestel is gevonden in de Straat Drake. Dat was op ongeveer 27 kilometer afstand van de locatie van waar het vliegtuig voor het laatst een signaal uitzond. Deze zeestraat bevindt zich tussen de Atlantische en Stille Oceaan. De komende dagen wordt bekeken of het wrak kan worden geborgen.

Extreme weersomstandigheden zoals hoge windsnelheden, laaghangende bewolking en woeste golven bemoeilijkten de zoekactie aanvankelijk. Woensdagavond trof de luchtmacht brokstukken, menselijke resten en persoonlijke eigendommen aan in het gebied waar het toestel verdween. Ook een Braziliaans schip dat in het gebied voer, vond stukken van het vliegtuig.

Volgens Merino zal forensisch onderzoek moeten uitwijzen of de gevonden menselijke resten ook daadwerkelijk van de vermiste inzittenden zijn. Daarvoor is in Punta Arenas een medisch team opgericht. Dat team zal bloed afnemen bij familieleden van de vermiste passagiers.

Aan boord van het vermiste toestel zaten vijf Chileense soldaten, twee burgers die voor het bouwbedrijf Inproser werkten en één student van de universiteit van Magallanes. De andere vijftien inzittenden waren medewerkers van de Chileense luchtmacht.