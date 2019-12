De afgetreden Boliviaanse president Evo Morales is donderdag gearriveerd in Argentinië. Daar krijgt hij de status van vluchteling, melden de Argentijnse autoriteiten.

De politicus ontving toestemming om naar Argentinië te reizen, nadat hij een asielverzoek had ingediend, zegt de nieuwe Argentijnse buitenlandminister Felipe Solá.

Morales trad begin november af na wekenlange protesten in zijn thuisland. De voormalige regeringsleider zou de uitslag van de presidentsverkiezingen hebben aangepast om een tweede stemronde te voorkomen. Bij de stembusgang hebben waarnemers verschillende onregelmatigheden gesignaleerd.

Morales vertrok na zijn aftreden uit Bolivia. Het vliegtuig waarin hij zat, strandde in Paraguay. Meerdere Latijns-Amerikaanse landen wilden het toestel niet toelaten tot hun luchtruim. Uiteindelijk bereikte Morales Mexico. Ook daar kwam hij in aanmerking voor asiel.

Nu blijkt dat Morales is doorgereisd naar Argentinië. Dit Zuid-Amerikaanse land heeft sinds dinsdag een nieuwe president: Alberto Fernández. De nieuwe regeringsleider zegt dat na Morales' aftreden in Bolivia een coup is gepleegd.