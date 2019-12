Duizenden mensen zijn donderdag in de Algerijnse hoofdstad Algiers de straat op gegaan om te protesteren tegen de presidentsverkiezingen in het land. Volgens de demonstranten zijn de verkiezingen een schijnvertoning, zodat de politieke elite in het land aan de macht kan blijven.

Volgens het Algerijnse leger, de grootste politieke speler in het land, zijn de verkiezingen de enige manier om de orde in het land te herstellen. De vorige president, Abdelaziz Bouteflika, moest in april dit jaar gedwongen aftreden, nadat het volk en het leger in opstand waren gekomen tegen zijn regime. Bouteflika was meer dan twintig jaar aan de macht.

De politie probeert demonstranten met stokken uiteen te drijven. Ook buiten de hoofdstad vinden demonstraties plaats. Betogers bestormen daar stemlokalen. Sommige stemlokalen gingen hierdoor later open dan gepland.

Er wordt al tien maanden lang regelmatig gedemonstreerd in Algerije. De betogers zijn van plan de verkiezingen te boycotten. Ze protesteren tegen de gevestigde orde, die volgens hen corrupt is. Alle presidentskandidaten zijn topfiguren uit het regime van Bouteflika.

Daarnaast vertrouwen de betogers niet op de uitslag van de verkiezingen, omdat er geen controle vanuit andere landen is.

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt vrijdag verwacht.