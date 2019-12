Rusland wijst twee Duitse diplomaten uit, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. De aankondiging volgt nadat Duitsland vorige week bekendmaakte twee Russische diplomaten te verzoeken het land te verlaten.

De Duitse diplomaten moeten Rusland binnen zeven dagen verlaten. Ze zijn persona non grata verklaard, wat betekent dat ze niet meer welkom zijn in het land.

Duitsland zet de twee diplomaten uit omdat Moskou zou weigeren mee te werken aan het onderzoek naar de moord op de Georgiër Zelimkhan Khangoshvili. Duitsland verdenkt Rusland van betrokkenheid.

Khangoshvili werd afgelopen zomer vermoord in de Kleiner Tiergarten, een park in Berlijn. Hij had in Duitsland politiek asiel aangevraagd nadat hij in Rusland en Oekraïne werd bedreigd vanwege zijn rol als opstandeling tegen Rusland in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog.

De vermoedelijke dader, een Rus, is kort na de moord aangehouden. Al vrij snel vermoedde de Duitse regering dat het om een politieke moord gaat.

Rusland noemt uitwijzing 'standaardvergeldingsmaatregel'

Volgens Duitsland is de uitwijzing van de twee diplomaten onrechtvaardig. De Duitse regering betreurt de beslissing, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De beslissing zou een verkeerd signaal afgeven.

Het Kremlin zegt dat de uitwijzing een standaardvergeldingsmaatregel is.