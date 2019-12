De verkiezingen in het VK werken anders dan bij ons in Nederland. In totaal hebben zich 3.322 mensen kandidaat gesteld in 650 verschillende kiesdistricten. Elk district staat voor één zetel in het Lagerhuis.



In Nederland werkt het kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging, maar in het VK geldt een meerderheidsstelsel (first past the post). De winst in een kiesdistrict gaat naar degene die de meeste stemmen heeft gewonnen, de andere stemmen gaan als het ware verloren.