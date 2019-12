Vraag van Lizanne: Ik hoor van de BBC iets over dat de Lib Dems en Labour de krachten gebundeld hebben om te proberen Johnson te verslaan in zijn district. Wanneer is de laatste keer dat een zittende premier niet herkozen was als MP, en wat zou er gebeuren als een premier niet herkozen wordt?



Antwoord: Dat klopt. In Uxbridge en South Ruislip heeft Ali Milani (Labour) alles op alles gezet om te winnen. De Lib Dems staakten vorige week ook hun campagne om de weg voor Milani vrij te maken. In het district heeft Labour maar enkele honderden stemmen meer nodig dan ze haalden in 2017.



Als het Labour lukt dan is dit een historische overwinning. Het is namelijk nog nooit voorgekomen dat een huidige premier verliest in zijn eigen kiesdistrict.



Mocht dit gebeuren zal Johnson onder enorme politieke druk komen te staan om af te treden. Maar of hij dit zal doen? Waarschijnlijk niet, de premier heeft namelijk nog andere opties om in het Lagerhuis te geraken. Zo kan een partijgenoot uit een ander district (dat vrijwel zeker zal worden gewonnen door Johnson) zijn of haar zetel opgeven. Johnson kan zich dan in een tussentijdse verkiezing kandidaat stellen. In de tussentijd kan hij aanblijven als premier.