Bij een aanval op een militair kamp in Niger zijn woensdagavond ongeveer zeventig soldaten gedood, aldus vier veiligheidsbronnen. Het is daarmee de dodelijkste aanval op het Nigerese leger in de geschiedenis.

Volgens twee andere bronnen raakten zeker dertig andere militairen gewond. De aanval vond plaats op een kamp in het dorp Inates vlak bij de grens met Mali.

Waarschijnlijk is de aanval uitgevoerd door islamitische militanten, die regelmatig militaire doelen aanvallen in het West-Afrikaanse gedeelte van de Sahel. Dat gebeurt ondanks de inzet van duizenden (buitenlandse) troepen die in die regio gelegerd zijn. De aanslag is officieel nog niet opgeëist.

Eerder vielen strijders van de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat in mei en juli ook al Nigerese soldaten aan. In totaal vielen er toen bijna vijftig doden.

De Nigerese autoriteiten hebben nog niet op de aanval van woensdag gereageerd.