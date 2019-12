De twee daders van de schietpartij dinsdag in de Amerikaanse stad Jersey City openden het vuur in een Joodse supermarkt. Die locatie was bewust gekozen, laten de lokale autoriteiten woensdag weten. Eerder zei de politie nog dat het om een willekeurig doelwit ging.

Het motief van de schutters is officieel nog onduidelijk, maar volgens The New York Times plaatste een van de mannen eerder antisemitische en anti-politieberichten op het internet. De krant haalt ook onderzoekers van de schietpartij aan die zeggen dat de aanval waarschijnlijk door anti-Joodse sentimenten gemotiveerd was.

Bij de urenlange schietpartij kwamen zes mensen om het leven. Het ging daarbij om drie burgers, een politieagent en de twee schutters, die uiteindelijk door de politie werden uitgeschakeld.

Het vuurgevecht begon nadat het duo een agent neerschoot op een nabijgelegen begraafplaats. Vervolgens gingen de twee ervandoor in een wit busje. Een stukje verderop sprongen zij uit het voertuig en vielen zij de supermarkt aan.

De schutters hadden volgens de politie zoveel munitie bij zich, dat ze konden blijven aanvallen mits gewapende agenten niet in hadden gegrepen. Speciale eenheden van de politie hadden vier uur nodig om het duo uit te schakelen. Daarbij gebruikten de agenten honderden kogels.

Joodse locaties extra bewaakt

Burgemeester Steven Fulop van Jersey, dat ligt in de Amerikaanse staat New Jersey vlakbij de stad New York, gaf de politie de opdracht extra alert te zijn in Joodse wijken. Hij zegt dat deze maatregel uit voorzorg is en dat er geen aanwijzingen zijn voor nieuwe aanvallen.

Bill de Blasio, burgemeester van New York, twitterde dat - hoewel er geen specifieke bedreiging is voor zijn stad - hij de politie heeft opgedragen om locaties waar veel Joodse burgers komen extra te beschermen.