Israël houdt op 2 maart opnieuw vervroegde parlementsverkiezingen. De derde stembusgang binnen een jaar is het resultaat van een politieke impasse in het land. Vorige maand werd duidelijk dat de partijen er weer niet in waren geslaagd een regering te vormen.

De verkiezingen zijn woensdag uitgeschreven nadat het parlement zichzelf had ontbonden. Door de politieke situatie in het land heeft Israël sinds dit voorjaar een demissionair kabinet. Er waren al verkiezingen in april en september.

Bij beide verkiezingen waren de rechtse Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu en de centrumpartij Kahol Lavan van oppositieleider Benny Gantz het populairst. Ze wisten telkens bijna evenveel zetels te bemachtigen.

Netanyahu en Gantz konden rekenen op steun van kleinere partijen, maar hadden daar niet genoeg aan. Ze waren allebei voor een meerderheid in het parlement afhankelijk van de partij van de rechts-nationalistische Avigdor Lieberman, maar hij weigerde met een van hen samen te werken.

Netanyahu vervolgd in corruptieonderzoeken

Inmiddels ligt Netanyahu, die op een vijfde termijn hoopt, zwaar onder vuur. Drie weken geleden werd bekend dat hij wordt vervolgd in drie corruptieonderzoeken. Kort daarop werd door zijn partij besloten dat er binnen zes weken interne voorverkiezingen zouden volgen.

Netanyahu zegt niets verkeerds te hebben gedaan. Hij hoeft tijdens het lopende onderzoek geen afstand te doen van zijn functie. Wel kan hij als premier het parlement vragen om hem gedurende zijn ambstermijn te beschermen tegen vervolging.