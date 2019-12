De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi zei woensdag dat niet kan worden uitgesloten dat het leger in 2017 "disproportioneel geweld" heeft gebruikt in de strijd tegen Rohingya-rebellen. Deze mogelijke oorlogsmisdaden waren volgens haar echter geen genocide, zoals Gambia stelt.

Suu Kyi voerde woensdag namens Myanmar het woord voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze benadrukte dat als er bewijs voor eventuele misdaden tegen de menselijkheid is, de daders bestraft zullen worden door Myanmar zelf.

"Maar dat er sprake van genocidale bedoelingen is geweest, kan niet de enige uitleg zijn voor dit complexe gewapende conflict", aldus de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991. Ze noemde Gambia's omschrijving van de situatie in Myanmar "misleidend".

Suu Kyi zei dat er in 2016 een binnenlands gewapend conflict ontstond, nadat rebellen verschillende politieposten in Myanmar hadden aangevallen. En ook nu zou er nog gevochten worden in de deelstaat Rakhine, waar veel Rohingya's leven.

Als reactie op de aanvallen door rebellen zijn volgens de Verenigde Naties (VN) complete dorpen in Rakhine in brand gestoken en werden vrouwen en meisjes verkracht. 15.000 tot 25.000 mensen kwamen om het leven en honderdduizenden anderen vluchtten naar buurland Bangladesh. Rapporteurs omschreven dit als een schoolvoorbeeld van etnische zuiveringen.

Suu Kyi spreekt voor het Internationaal Gerechtshof. (Foto: Reuters)

Gambia stapte in november naar het hof

In 2018 verscheen een VN-rapport waarin wordt gesteld dat het leger van Myanmar in 2017 duizenden leden van de islamitische Rohingya-minderheid met "genocidale bedoelingen" heeft vermoord en verkracht.

Gambia stapte daarop in november vorig jaar naar het Internationaal Gerechtshof, omdat het land Myanmar schuldig acht aan genocide.

Dinsdag vroegen vertegenwoordigers van het overwegend islamitische Gambia het hof om Myanmar restricties op te leggen, omdat er nog sprake zou zijn van "zinloze moorden" op de Rohingya's.

Uitspraken van het hof zijn bindend, maar dat betekent niet dat deze altijd worden uitgevoerd.