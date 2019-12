In de Canadese plaats Richmond heeft vliegtuigmaatschappij Harbour Air dinsdag een eerste vlucht gemaakt met een compleet elektrisch aangedreven vliegtuig, zo meldt het bedrijf.

De omgebouwde DHC-2 de Havilland Beaver, een watervliegtuig met ruimte voor zes passagiers, maakte een vlucht van drie minuten in de haven van Richmond en is daarmee het eerste commerciële vliegtuig ooit dat op elektriciteit vliegt.

De ePlane is een 62-jaar oud toestel dat is uitgerust met een elektromotor die 750 paardenkrachten kan leveren. Daarmee kan het vliegtuig ongeveer 150 kilometer in de lucht blijven voordat de accu opnieuw moet worden opgeladen.

"Vandaag hebben we geschiedenis geschreven", aldus Harbour Air-directeur Greg McDougall die het vliegtuig zelf bestuurde. Samen met de Amerikaanse motorfabrikant magniX die de elektromotor heeft ontwikkeld, gaat hij nu de juiste certificaten aanvragen om meer van zijn vliegtuigen elektrisch te maken.

Vliegtuigmaatschappij Harbour Air heeft alleen maar watervliegtuigen in zijn vloot en verzorgt relatief korte lijnvluchten en toeristische tochtjes in het waterrijke gebied in het zuidwesten van Canada.