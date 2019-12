De Amerikaanse marine heeft de opleiding van meer dan driehonderd Saoedische luchtvaartstudenten dinsdag tijdelijk stilgelegd. Dat besluit volgt op de schietpartij van vrijdag op een vliegbasis in Florida waarbij een Saoedische luitenant drie militairen in opleiding doodschoot.

"Gezien de traumatische gebeurtenissen is het volgens ons het beste om de studenten van de Saoedische luchtmacht even buiten het vliegschema te houden", liet een woordvoerder weten. Het gaat om studenten op drie verschillende basissen in Florida.

De schutter maakte deel uit van de koninklijke Saoedische luchtmacht en volgde een training op de basis. De 21-jarige luitenant schoot elf personen neer, van wie er drie aan hun verwondingen overleden. Een hulpsheriff schoot de schutter uiteindelijk dood.

De FBI ziet de actie van Mohammed Saeed Al Shamrani als een terroristische daad. Volgens de autoriteiten handelde de man alleen.

Saoedi-Arabië verklaarde na de schietpartij volledig mee te werken aan het onderzoek. Amerikaanse onderzoekers hebben meerdere leden van de Saoedische luchtmacht ondervraagd.

In totaal volgen ongeveer 850 Saoedische militairen een militaire training in de Verenigde Staten.