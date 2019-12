Bij een schietpartij van vier uur in een supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City zijn dinsdag zes mensen om het leven gekomen, Dat bevestigt de politie tijdens een persconferentie.

De slachtoffers zijn drie burgers, een politieagent en de twee schutters. Ook raakten een burger en twee andere agenten gewond.

Politie-eenheden rukten massaal uit voor de schietpartij. Speciale eenheden van de Amerikaanse politie waren vier uur verwikkeld in een vuurgevecht gewikkeld met de twee schutters waarbij honderden kogels zijn afgevuurd. Uiteindelijk schoten agenten de daders dood.

Wat de motieven waren van de daders is onduidelijk. De lokale autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch misdrijf.

Tijdens de schietpartij ging een nabijgelegen school dicht en mocht niemand het gebouw verlaten. Alle studenten konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

Jersey City ligt in de Amerikaanse staat New Jersey vlak bij de stad New York, aan de overkant van de Hudson-rivier.