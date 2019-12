Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag twee aanklachten tegen president Donald Trump aangekondigd, voor machtsmisbruik en het belemmeren van het Congres.

De zogeheten articles of impeachment (pdf) zijn het resultaat van maandenlang onderzoek naar de mogelijke afzetting van Trump.

Dat onderzoek werd ingesteld nadat een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten aan de bel had getrokken vanwege een verdacht telefoongesprek dat Trump in juli 2019 met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voerde.

Trump zette Oekraïne destijds onder druk om zich te mengen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, zei voorzitter en Democraat Jerry Nadler tijdens de persconferentie.

"Hiermee bedreigde hij de staatsveiligheid, ondermijnde hij de verkiezingen en schond hij zijn belofte aan het Amerikaanse volk", aldus Nadler.

De president maakt zich daarom schuldig aan machtsmisbruik, vinden de commissies.

Trump tartte afzettingsprocedure

De commissies beschuldigen Trump ook van het belemmeren van het Congres, omdat de president onder meer de afzettingsprocedure naar aanleiding van het vermeende machtsmisbruik op "ongekende wijze" dwarszat.

Trump stelt volgens Nadler dat hij aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en tart het recht van het Congres om de Amerikaanse democratische instituties te beschermen met behulp van een afzettingsprocedure.

"Maar we moeten duidelijk zijn: niemand, zelfs niet de president, staat boven de wet", zei Nadler.

105 'Niemand, zelfs niet president Trump, staat boven de wet'

Huis stemt mogelijk donderdag al over aanklacht

Later deze week zal het Huis van Afgevaardigden een stemming houden over de aanklachten. Mogelijk gebeurt dit donderdag al.

Als een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden - dat een Democratische meerderheid kent - ermee instemt, dan bevindt Trump zich in officiële staat van beschuldiging. Vervolgens zal er een procedure plaatsvinden in de Senaat.

Omdat de Senaat op zijn beurt een Republikeinse meerderheid heeft, is het niet aannemelijk dat deze afdeling van het Congres instemt met het daadwerkelijk afzetten van Trump. Verwacht wordt dat er in beide kamers volgens de partijlijnen gestemd wordt.

Een woordvoerder van het Witte Huis reageert dat Trump de "onjuiste" aanklachten zal aanvechten in de Senaat en verwacht daar geheel vrijgesproken te worden.