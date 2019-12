Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft twee aanklachten tegen president Donald Trump aangekondigd tijdens een persconferentie in Washington DC. De zogeheten 'articles of impeachment' zijn het resultaat van onderzoek naar de mogelijke afzetting van Trump.

De voorzitters van de onderzoekscommissies brengen twee aanklachten naar voren: één voor machtsmisbruik en één voor het belemmeren van het Congress.

Trump zette Oekraïne onder druk om zich te mengen in de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, zei voorzitter en Democraat Jerry Nadler tijdens de persconferentie.

"Daarmee beschadigde hij de staatsveiligheid, ondermijnde hij de verkiezingen en schond hij zijn ede aan het Amerikaanse volk", aldus Nadler.

Huis stemt mogelijk donderdag al over aanklacht

Later deze week zal het Huis een stemming houden over de aanklachten. Mogelijk zal dit al zo vroeg zijn als aankomende donderdag.

Als een meerderheid in het door Democraten beheerste Huis vóór stemt, dan bevindt Trump zich in officiële staat van beschuldiging. Vervolgens zal er een rechtszaak plaatsvinden in de Senaat.

Omdat de Senaat op zijn beurt door de Republikeinen wordt gecontroleerd, is het niet aannemelijk dat deze afdeling van het Congres instemt met het daadwerkelijk afzetten van Trump. Verwacht wordt dat er in beide huizen langs partijlijnen gestemd wordt.