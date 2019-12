Een Chileens militair transportvliegtuig met 38 inzittenden is onderweg naar Antarctica neergestort, meldt de Chileense luchtmacht. Het toestel was al ruim twaalf uur vermist.

De luchtmacht meldt in een statement de locatie van het vliegtuig nog niet te hebben vastgesteld. Op basis van het aantal uren dat het toestel vermist is, concludeert de luchtmacht dat het vliegtuig is neergestort.

Aan boord zijn 17 crewleden en 21 passagiers. Reddingswerkers zoeken momenteel naar mogelijke overlevenden, laat de Chileense luchtmacht weten.

Het C-130 Hercules-toestel was onderweg naar het zuidelijkste continent ter wereld om daar logistieke ondersteuning te geven aan een militaire basis op het eiland King George, een van de zuidelijke Shetlandeilanden.

Contact ging verloren boven de Straat Drake

Het vliegtuig zou om 18.13 uur lokale tijd (22.13 uur Nederlandse tijd) het contact met de luchtverkeersleiding verloren hebben, nadat het toestel om 16.55 uur lokale tijd was opgestegen vanuit Punta Arenas.

De Chileense luchtmacht heeft op Twitter een kaartje met de mogelijke locatie van het vermiste toestel gedeeld. Hierop is te zien dat het contact boven de Straat Drake verloren ging.

Deze zeestraat bevindt zich tussen de Atlantische en Stille Oceaan. Het gebied staat bekend om onvoorspelbare weersomstandigheden.

Een eerste vlucht over het gebied waar het vliegtuig vermist zou zijn geraakt, heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Volgens de luchtmacht heeft het vliegtuig nog genoeg brandstof aan boord om tot 0.40 uur lokale tijd in de lucht te blijven.

Chileense premier is onthutst

De Chileense premier Sebastián Piñera zegt "onthutst" te zijn door het verlies van het vliegtuig en is naar een militaire basis afgereisd om de reddingsactie te monitoren. Hij doet dit samen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie.

Bij de reddingsactie worden acht vliegtuigen en vier schepen ingezet.

Aan boord van het vermiste toestel zijn vijf Chileense soldaten, twee burgers die werken voor het bouwbedrijf Inproser en één student aan de universiteit van Magallanes. De andere vijftien inzittenden zijn medewerkers van de Chileense luchtmacht.