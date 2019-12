Gambia heeft dinsdag het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verzocht Myanmar op te dragen direct te stoppen met wat in hun ogen de genocide is op de islamitische Rohingya-minderheid in Myanmar.

"Alles waar Gambia om vraagt is dat het Internationaal Gerechtshof Myanmar oplegt om de zinloze moorden op Rohingya's te stoppen", aldus de Gambiaanse minister van Justitie, Abubacarr Tambadou.

Volgens vertegenwoordigers van het Afrikaanse land die dinsdag aan het woord kwamen zijn Rohingya's ondergebracht in strafkampen waar zij te maken krijgen met martelingen en moeten vrezen voor hun leven.

Gambia voelt zich gesteund door een rapport van de Verenigde Naties (VN) uit 2018, waarin wordt gesteld dat het leger van Myanmar in 2017 duizenden leden van de islamitische Rohingya-minderheid met "genocidale bedoelingen"heeft vermoord en verkracht.

Gambia stapte in november naar de rechter omdat Myanmar in hun ogen het VN-genocideverdrag uit 1948 schendt dat door beide landen is ondertekend.

De eerste drie dagen van deze zaak staan in het teken van het naar voren brengen van de beschuldiging en de te verwachten ontkenning door de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi op woensdag.

Myanmar spreekt van rechtmatige acties

Myanmar heeft altijd gezegd dat het militaire optreden tegen de Rohingya's in 2017 een rechtmatige reactie was op aanvallen met messen en stokken van rebellen op een legerbasis en enkele politiebureaus.

Hierop zijn complete dorpen in brand gestoken en werden vrouwen en meisjes verkracht. 15.000 tot 25.000 mensen kwamen om, honderdduizenden anderen vluchtten naar buurland Bangladesh.

Sancties vanuit VN altijd geblokkeerd

De reden dat juist Gambia naar de rechter is gestapt heeft onder andere te maken met hun eigen verleden als land dat tot 2016 22 jaar gebukt ging onder de autoritaire leider Yahya Jammeh, waar ze afstand van willen nemen. De overgrote meerderheid van de mensen in Gambia is moslim.

Daarnaast werden sancties vanuit de VN geblokkeerd door China en is een zaak bij het Internationaal Strafhof niet mogelijk omdat dat niet door Myanmar wordt erkend.