Bij een schietpartij in een ziekenhuis in het Oost-Tsjechische Ostrava zijn dinsdagochtend zes mensen gedood en drie mensen gewond geraakt. Dat meldt Seznam Zprávy.

Volgens het Tsjechische nieuwsmedium heeft een schutter even na 7.00 uur het vuur geopend in de wachtkamer van een polikliniek in het universitaire ziekenhuis.

Na de schietpartij sloeg de man op de vlucht in een zilvergrijze auto. Een paar uur later trof de politie de schutter aan in deze vluchtauto. De man is overleden, volgens de politie heeft hij zelfmoord gepleegd.

Tijdens de klopjacht op de schutter werden mensen vanuit het ziekenhuis geëvacueerd. Ook werd een nabijgelegen school gesloten.

Het motief van de schutter is nog niet bekend.