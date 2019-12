De politie van Nieuw-Zeeland gaat een onderzoek beginnen naar de omstandigheden rond de uitbarsting van de vulkaan White Island. Daarbij zijn minstens vijf mensen omgekomen, acht mensen worden nog vermist.

De politie neemt aan dat de vermisten ook zijn overleden, op het eiland is geen teken van leven meer te bekennen. Een van de reddingswerkers die op het eiland is geweest, vergeleek tijdens een persconferentie het beeld wat hij aantrof met dat van de televisieseire Chernobyl. "Alles was bedolven onder een laag as, het was een onwerkelijke ervaring".

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft gezegd dat de White Island een actieve vulkaan is, en dat er vragen beantwoord moeten worden of toeristen de plek wel mogen bezoeken. "Maar nu ligt onze prioriteit bij de mensen die betrokken zijn geraakt bij deze tragische gebeurtenis", aldus Ardern.

De 31 gewonden die zijn geëvacueerd, liggen in het ziekenhuis. Het grootste gedeelte heeft brandwonden die meer dan 71 procent van het lichaam bevatten. Medici vrezen dat niet iedereen dat zal overleven.

De groep bezoekers die werd overvallen op het eiland kwam uit Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, China, Maleisië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De vulkaan op White Island barstte maandag om 14.11 uur (lokale tijd) uit. Op dat moment waren onder anderen toeristen op het eiland die op reis waren met het cruiseschip Ovation of the Seas. Het is niet duidelijk of zij ook slachtoffer zijn van de uitbarsting. Een deel van de toeristen was op het schip gebleven.

Hoewel het eiland lastig te bereiken was, wisten reddingswerkers meerdere mensen van de vulkaan te halen. Bij de reddingsoperatie werden elf helikopters en twaalf ambulances ingezet.

De vulkaan blaast nog steeds stoom uit. Geowetenschappers achten de kans dat de vulkaan de komende 24 uur opnieuw uitbarst op vijftig procent.