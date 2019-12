De Georgische man die in augustus in Berlijn is doodgeschoten, is volgens de Russische president Vladimir Poetin zelf een moordenaar. Dat zei hij maandagavond tijdens een persconferentie.

"De man is een wrede en bloeddorstige persoon", zegt Poetin. "In een van de aanvallen zou hij 98 mensen hebben gedood. Hij was een van de mensen achter de explosies in de Moskouse metro." Poetin gaf verder geen bewijs van zijn beweringen.

De Duitse justitie vermoedt dat Rusland achter de moord op de Georgiër Zelimchan Changosjvili zit. Hij werd afgelopen zomer vermoord in het Kleiner Tiergarten-park in Berlijn. Changosjvili had in Duitsland politiek asiel aangevraagd nadat hij in Rusland en Oekraïne werd bedreigd om zijn deelname als opstandeling tegen Rusland in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog.

Duitsland heeft vorige week woensdag twee Russische diplomaten het land uitgewezen. De diplomaten hebben volgens de Duitse regering niet goed genoeg meegewerkt aan het onderzoek naar de moord op de Georgiër.

In reactie op de uitzetting zei Poetin maandag dat "de ongeschreven regels in dit geval gelden dat als je twee van onze diplomaten uitwijst, dat wij er twee van jullie uitwijzen."

Poetin maakte zijn opmerkingen tijdens een gezamenlijk persmoment samen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel na de Oekraïne-top waar ze allebei aan deelnamen. Merkel zei dat ze verwacht dat Moskou alsnog zal meewerken aan het onderzoek.