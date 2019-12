De Amerikaanse regering heeft jarenlang de Amerikaanse bevolking voorgelogen over hoe het ervoor stond tijdens de oorlog in Afghanistan, meldt The Washington Post maandag op basis van opgevraagde overheidsdocumenten.

Functionarissen van de Amerikaanse regering schetsten met valse beweringen een veel rooskleuriger beeld van de oorlog, terwijl zij eigenlijk al wisten dat deze niet te winnen was. Dat blijkt uit 2.000 pagina's aan aantekeningen van interviews van mensen die een directe rol speelden in de oorlog, van diplomaten tot generaals tot hulpverleners.

The Washington Post kreeg de documenten in het bezit na een juridische strijd van drie jaar met de Amerikaanse regering.

De oorlog in Afghanistan begon 18 jaar geleden, op 7 oktober 2001, als een reactie op de aanslagen in New York op 11 september 2001. Het oorspronkelijk doel was om terreurgroep Al-Queda aan te vallen, die een thuis werd geboden door de Afghaanse Taliban. Hoewel het Talibanregime vrij snel verslagen was, bleef de VS in Afghanistan gestationeerd om het Afghaanse leger en politie op te leiden.

Nederland was ook onderdeel van de missie in Afghanistan en leverde onder meer personeel en materiaal om de plaatselijke politie te trainen.

'We hadden geen idee wat we aan het doen waren'

Sinds het begin van de oorlog zijn ruim 775.000 Amerikaanse soldaten ingezet in Afghanistan, waarbij 2.300 Amerikaanse doden en 20.589 gewonden vielen. Ook vielen er 62.000 Afghaanse militaire doden en lopen de cijfers over Afghaanse burgerdoden uiteen van 38.000 tot 170.000 doden.

"We hadden geen idee wat we aan het doen waren", aldus een generaal die tijdens het presidentschap van Bush en Obama in Afghanistan gestationeerd was. "Als het Amerikaanse volk eens op de hoogte was van deze disfunctie...2.300 levens zijn er verloren."

In de interviews stellen meerdere Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat hun oorlogstrategieën fataal tekortschoten en dat er enorm veel geld werd verspild om Afghanistan om te vormen naar een moderne staat. Het Ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling hebben samen sinds 2001 tussen de 934 en 978 miljard dollar uitgegeven aan de oorlog.

Amerikaanse publiek misleidt

De geïnterviewden geven verder aan dat de Amerikaanse regering opzettelijk de bevolking misleidde. "Alle data werd aangepast om een zo mooi mogelijk beeld te schetsen", aldus een legerkolonel.

"Wat hebben we nou gekregen voor deze inspanning van bijna 1 biljoen?", vraagt een voormalig militair van het Amerikaanse elitekorps zich af. "Na de dood van Osama bin Laden zei ik dat Osama ons waarschijnlijk vanuit zijn zeemansgraf uitlacht om de bedragen die we in Afghanistan hebben uitgegeven."