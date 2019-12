Acht mensen worden nog vermist na de uitbarsting van de vulkaan White Island in Nieuw-Zeeland maandag. 31 gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie enkelen in kritieke toestand. Dat zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern dinsdagochtend (lokale tijd) tijdens een persconferentie.

Volgens Ardern is er geen teken van leven meer te vinden op het eiland. Naar verwachting zijn de acht vermisten dus omgekomen. Het dodental staat officieel nog op vijf.

Onder de slachtoffers bevinden zich naast Nieuw-Zeelanders ook toeristen uit Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Maleisië. Eerder kon de politie de nationaliteiten van de slachtoffers nog niet bekendmaken. Ook was nog onduidelijk hoeveel mensen na de eruptie vastzaten op het eiland.

De vulkaan op White Island barstte maandag om 14.11 uur (lokale tijd) uit. Op dat moment waren onder anderen toeristen op het eiland die op reis waren met het cruiseschip Ovation of the Seas. Het is niet duidelijk of zij ook slachtoffer zijn van de uitbarsting. Een deel van de toeristen was op het schip gebleven.

Hoewel het eiland lastig te bereiken was, wisten reddingswerkers meerdere mensen van de vulkaan te halen. Bij de reddingsoperatie werden elf helikopters en twaalf ambulances ingezet.