Bij de uitbarsting van de vulkaan White Island in Nieuw-Zeeland zijn maandag minstens vijf doden gevallen, onder wie "Nieuw-Zeelanders en toeristen", bevestigt de politie maandag tijdens een persconferentie. Een aantal mensen wordt nog vermist.

De politie kan de nationaliteiten van de slachtoffers nog niet bekendmaken. Achttien mensen zouden gewond zijn geraakt. Het gaat daarbij om licht- tot zwaargewonden.

Een deel van de toeristen op het eiland was op reis met het cruiseschip Ovation of the Seas. De mensen die nog op het cruiseschip zitten, hebben te horen gekregen dat ze het schip niet mogen verlaten 'tot nader order'.

Het is voor de reddingsdiensten lastig om het eiland te bereiken, vertelt de politie tijdens de persconferentie. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen nog op het eiland vastzitten. De landelijke ambulancedienst heeft voor de reddingsoperatie elf helikopters en twaalf ambulances ingezet.

Het is voor reddingsdiensten lastig om het eiland te bereiken. (Foto: Reuters)

White Island is een populaire bestemming voor toeristen

De as- en rookpluim reikte tot een hoogte van bijna 4 kilometer en is tot in de wijde omtrek te zien geweest. De Nieuw-Zeelandse luchtvaartautoriteiten zeggen dat de pluim geen invloed heeft op het vliegverkeer.

White Island is al een tijd actief en regelmatig vinden er aardbevingen en kleine uitbarstingen plaats. Het eiland is een populaire bestemming voor toeristen vanwege het unieke landschap en de vogelpopulatie.

De uitbarsting op White Island vond maandag plaats om 14.11 uur (lokale tijd).