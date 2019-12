De voor drugshandel opgepakte Roelf B. en medeverdachte Gert-Jan N. blijven langer in Hongarije vastzitten in afwachting van hun proces. De Nederlanders zijn in augustus op het populaire Sziget-festival opgepakt met een grote hoeveelheid xtc-pillen en marihuana.

Het gaat om een schriftelijke beslissing over hun voorarrest. Naar verwachting zal er pas medio volgend jaar een zitting plaatsvinden bij de rechtbank in Boedapest.

De Hongaarse advocaat van B. liet eerder weten dat zijn cliënt moeite heeft met de detentie in het land. Maar aangezien de atleet en zijn vriend verdacht worden van een zwaar delict in het land, was de kans al klein dat ze hun proces op vrije voeten mochten afwachten.

De twee mannen hebben volgens de politie de drugs verkocht vanuit hun tent. Ook in de auto van het tweetal zijn verboden middelen gevonden. Onder de bezoekers van het festival circuleerden prijslijsten, wat erop wijst dat de handel goed was voorbereid.

Justitie in Hongarije meldde in de zomer in een persbericht dat in een "drugszaak van dergelijke omvang" levenslang kan worden opgelegd, maar het is de vraag of dit daadwerkelijk zal gebeuren met de twintigers.