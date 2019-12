De 34-jarige Sanna Marin wordt vrijwel zeker de nieuwe premier van Finland. De huidige minister van Transport is zondag door de coalitie aangewezen als kandidaat. Het parlement moet de voordracht van de sociaaldemocraat nog goedkeuren.

Marin heeft het voornemen uitgesproken om met dezelfde coalitie en hetzelfde regeerakkoord door te gaan als haar voorganger en partijgenoot, Antti Rinne.

Rinne stapte dinsdag op nadat coalitiepartner Centrumpartij het vertrouwen in Rinne heeft opgezegd. De aanleiding voor de breuk in de regering is de manier waarop de premier is omgegaan met een aantal grote stakingen in het land.

Medewerkers van het Finse nationale postbedrijf Posti staakten twee weken na een verlaging van de lonen. De Centrumpartij heeft nadrukkelijk het vertrouwen in Rinne opgezegd en niet in de vijf partijen in de coalitie.

Marin wordt derde vrouwelijke premier van Finland

De kabinetscrisis in Finland is opmerkelijk. Het Scandinavische land is momenteel voorzitter van de Europese Unie en speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen over de nieuwe begroting van de EU. Rinne was slechts acht maanden premier, nadat zijn Sociaaldemocratische Partij de verkiezingen had gewonnen.

