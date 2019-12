Bijna 50 miljoen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld, armoede of natuurrampen. Nog nooit eerder waren zo veel kinderen op de vlucht, zo zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF maandagochtend.

Vooral in het Midden-Oosten is het probleem nijpend; daar zijn zijn 8,8 miljoen kinderen op de vlucht,. De meeste vluchtende kinderen komen uit Syrië: 2,5 miljoen, zo meldt UNICEF.

"Waar conflict heerst, zijn kinderen vaak de eerste en de grootste slachtoffers", zegt Geert Cappelaere, die tien jaar voor UNICEF in het Midden-Oosten werkte en veel oorlogen van dichtbij meemaakte. "Kinderen vinden het lastig om oorlog een plek te geven in hun leefwereld. Ondertussen maken ze ongekende wreedheden mee. Voor volwassenen is het al moeilijk om dat een plek te geven, maar voor kinderen helemaal."

Negen op de tien gevluchte kinderen wordt op dit moment opgevangen in de regio, zegt de kinderrechtenorganisatie. Vooral Libanon en Jordanië bieden onderdak. In Libanon is meer dan de helft van de Syrische vluchtelingen jonger dan achttien jaar.

UNICEF maakt zich grote zorgen om het lot van al deze gezinnen en kinderen. "Zeker met de winter en de vrieskou in aantocht", zegt Cappelaere. "Als de winter valt in dit soort landen, hebben de kinderen het zwaar. Ze moeten overleven zonder elektriciteit of dichte schoenen om op te lopen." Hij roept regeringleiders op om het kinderleed te stoppen.