De White Island-vulkaan in Nieuw-Zeeland is maandag uitgebarsten. Een groep toeristen heeft dringend medische hulp nodig. Lokale media melden dat vlak voor de eruptie nog mensen aanwezig waren op het eiland.

Volgens onbevestigde berichten zouden zo'n twintig mensen zich in de krater hebben bevonden toen de uitbarsting plaatsvond om 14,15 uur lokale tijd.

White Island, of Whakaari, is een vulkaan die in zee ligt, zo'n vijftig kilometer ten noorden van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. De vulkaan zelf is 1600 meter hoog, maar steekt slechts iets meer dan 300 meter boven het wateroppervlak uit.

De burgemeester van Whakatane, de stad die het dichts bij de vulkaan ligt, bevestigt dat er zeker gewonden zijn gevallen.

Volgens premier Jacinda Ardern zouden zo'n honderd mensen zich in de regio bevinden, aldus de New-Zealand Herald. "Op dit moment is niet duidelijk hoe het met die mensen gaat", zei Ardern na een kabinetsvergadering.

De as- en rookpluim van de uitbarsting is tot in de wijde omtrek te zien.

De White Island-vulkaan is al een tijd actief, en regelmatig vinden er aardbevingen en kleine uitbarstingen plaats. Het eiland is een populaire bestemming voor toeristen vanwege het unieke landschap en de vogelpopulatie. Alleen met valhelmen en gasmaskers en onder begeleiding van speciale gidsen mogen toeristen het eiland betreden.