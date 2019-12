De vulkaan White Island in Nieuw-Zeeland is maandag uitgebarsten en vertoonde kortstondig verhoogde activiteit. Daarbij zijn minstens vijf doden gevallen. De politie gaat ervan uit dat er meer slachtoffers zijn. Er zouden zich zo'n vijftig mensen in de regio bevinden, van wie nog enkelen worden vermist.

Inmiddels hebben reddingswerkers 23 mensen van het eiland gehaald. Ze kunnen niet verder het eiland op, omdat het bezaaid ligt met as en vulkanisch materiaal.

Volgens onbevestigde berichten bevonden zich zo'n twintig mensen in de krater toen de uitbarsting plaatsvond om 14.11 uur (lokale tijd), zo meldt de New-Zealand Herald.

Een groot deel van de gewonden was volgens de krant passagier op het cruiseschip Ovation of the Seas, dat maandag White Island aandeed. Het schip is vanuit de Australische stad Sydney bezig met een reis rond Nieuw-Zeeland.

42 Rookpluim na dodelijke vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland

Rookpluim tot ver in de omgeving te zien

White Island - Whakaari in Maori - ligt in zee, zo'n 50 kilometer ten noorden van het Noordereiland. Slechts 300 meter van de 1.600 meter hoge vulkaan steekt boven het water uit.

De as- en rookpluim reikte tot een hoogte van bijna 4 kilometer en is tot in de wijde omtrek te zien geweest. De Nieuw-Zeelandse luchtvaartautoriteiten zeggen dat de pluim geen invloed heeft op het vliegverkeer.

Een camera op de rand van de krater filmde de uitbarsting. (Foto: GeoNet)

Vulkaan al een tijd actief

White Island is al een tijd actief en regelmatig vinden er aardbevingen en kleine uitbarstingen plaats. Het eiland is een populaire bestemming voor toeristen vanwege het unieke landschap en de vogelpopulatie. Alleen met valhelmen en gasmaskers en onder begeleiding van speciale gidsen mogen toeristen het eiland betreden.

De verhoogde activiteit van maandag was kortstondig, meldt het geowetenschappelijk bureau van Nieuw-Zeeland. Er is geen indicatie dat de vulkaan verder zal uitbarsten.

De laatste grote eruptie was in juli 2000. Tijdens die uitbraak werd een nieuw kratermeer gevormd.

Satellietbeeld van de vulkaan White Island. (Foto: Getty Images)