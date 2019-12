De Saoedische luitenant die vrijdag drie militairen in opleiding doodschoot op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in Florida, handelde alleen. Dat blijkt zondag uit onderzoek van de recherchedienst FBI.

De schutter maakte deel uit van de Koninklijke Saoedische luchtmacht die op de basis een militaire training volgde. De aanwezigen op het militaire terrein in de stad Pensacola hebben doorgaans alleen wapens bij zich als deze noodzakelijk zijn bij oefeningen.

Volgens de FBI gebruikte de 21-jarige luitenant een legaal aangeschafte wapen, een Glock 45 9mm, om elf personen neer te schieten. Drie slachtoffers overleden aan hun verwondingen. Drie van de acht gewonden zijn agenten.

De Saoediër, die geïdentificeerd is als Mohammed Saeed Al Shamrani, werd zelf door een agent doodgeschoten. Wat zijn motief was, is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met verschillende scenario's, waaronder terrorisme.

De Amerikaanse defensieminister Mark Esper laat vanwege de schietpartij onderzoek doen naar de veiligheid op militaire terreinen en de screening van buitenlandse soldaten die voor trainingen naar de Verenigde Staten komen.