In Hongkong zijn zondag honderdduizenden mensen de straat op te gaan om te protesteren voor meer democratie en tegen het regeringsbeleid en de hoogste bestuurder Carrie Lam. Een half jaar geleden gingen werd een dergelijk massaprotest tegen de regering voor het eerst georganiseerd, in de maanden daarvoor was het onrustig in de stad vanwege een - inmiddels ingetrokken - omstreden uitleveringswet.

Lokale autoriteiten hebben toestemming verleend voor de nieuwe massademonstratie. De laatste keer dat de overheid instemde was op 18 augustus. Sinds de verkiezingen eind november, die door prodemocraten overtuigend werden gewonnen, was het relatief rustig in de stad. (Foto: Getty Images)

Desondanks staat de Hongkongse oproerpolitie langs de gehele demonstratieroute paraat. Voor de start van het protest zouden er al elf mensen zijn opgepakt, een van hen zou een pistool bij zich hebben gehad met meer dan honderd kogels. Volgens Reuters gaat het om het eerste in beslag genomen geweer in zes maanden tijd. (Foto: Reuters)

Demonstranten dragen borden bij zich waarop zij vragen voor rechtvaardigheid en democratie. "Wij zijn blij dat we door de wereld gehoord worden. Dit is een internationaal probleem", aldus een aanwezige tegen Reuters. (Foto: Getty Images)

Het dagelijkse leven ligt door het massaprotest grotendeels stil. Veel demonstranten zeggen dat zij gedwongen worden om de straat op te gaan, "omdat China anders Hongkong volledig in haar macht krijgt". (Foto: Reuters)

Velen dragen mondkapjes en maskers om hun identiteit te verbergen. De demonstranten zijn bang dat zij anders gestraft worden, schrijft onder andere Reuters. (Foto: Reuters)

Op diverse locaties in de stad zijn ook - kleinere - pro-China demonstraties bezig. Ook daar zijn agenten in groten getale aanwezig om de veiligheid te waarborgen.

"Onze wens voor 2020 is kiesrecht en democratie", aldus een demonstrant. "Ik wil mijn kinderen laten opgroeien in een staat die trots kan zijn op de Hongkongse identiteit." (Foto: Reuters)