De Amerikaanse FBI heeft zaterdag het onderzoek uitgebreid naar de Saoediër die vrijdag drie militairen in opleiding doodschoot en acht anderen verwondde op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in Florida. Andere Saoediërs die op de basis aanwezig waren hebben de aanslag mogelijk gefilmd, schrijft onder andere The Washington Post.

Amerikaanse politici hebben de aanslag op vliegbasis Pensacola bestempeld als een terreurdaad, maar meerdere Amerikaanse media schrijven dat hij geen banden lijkt te hebben gehad met terreurorganisaties. Het motief van de schutter, die door een agent uiteindelijk werd doodgeschoten, is nog altijd niet bekend.

Van de Saoediër is inmiddels bekend dat hij de 21-jarige luitenant Mohammed Saeed Al Shamrani was. Zijn laatste dagen zou hij hebben doorgebracht met drie landgenoten. Meerdere media, waaronder The New York Times, schrijven op basis van bronnen dat het drietal de nacht voor de aanslag video's van massaschietpartijen is getoond door Al Shamrani.

Zes Saoediërs ondervraagd, drie van hen filmden mogelijk de aanslag

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zes Saoedische landgenoten ondervraagd. Enkelen van hen volgden dezelfde militaire opleiding als Al Shamrani bij de Koninklijke Saoedische luchtmacht op de Amerikaanse legerbasis. Alle militaire bondgenoten van de VS kunnen van die optie gebruik maken.

Drie van de ondervraagden zouden ten tijde van de aanslag op de legerbasis aanwezig zijn geweest, schrijft The New York Times op basis van een bron. Getuigen zouden hen de schietpartij hebben zien filmen. Het drietal zou hun gedrag hebben verklaard als "op de verkeerde tijd op de verkeerde plek ergens aanwezig zijn", vertelt een andere bron aan de krant.

Op de legerbases dragen aanwezigen normaliter geen wapens bij zich, tenzij deze noodzakelijk zijn bij oefeningen. De FBI weigerde tegenover Amerikaanse media vragen te beantwoorden over hoe de schutter aan zijn wapen is gekomen.

Enkele uren na de aanslag hadden de Amerikaanse president Donald Trump en de Saoedische koning Salman contact met elkaar. Salman zou in een telefoongesprek zijn medeleven hebben betuigd aan de families van de slachtoffers.