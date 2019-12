Een fabriekspand in het centrum van de Indiase hoofdstad New Delhi is zondagnacht in brand gevlogen. Daarbij zijn minstens 34 mensen om het leven gekomen. Ruim vijftig mensen zijn gewond geraakt.

De brand brak uit rond half zes in de ochtend plaatselijke tijd, aldus een politiewoordvoerder. In het pand van vier of vijf verdiepingen sliepen volgens hem veel fabrieksarbeiders. Veel daarvan zijn door verstikking om het leven gekomen.

Het vuur is inmiddels geblust, maar er wordt nog gezocht naar slachtoffers of overlevenden. Het gebouw was gevuld met schooltassen en verpakkingsmaterialen. De brandweer kan nog niet zeggen hoe de brand is ontstaan.

In het oude centrum van New Delhi, en in veel Indiase steden, staan veel bedrijfspandjes dicht op elkaar aan nauwe straatjes. Meestal worden die werkplaatsen ook gebruikt als goedkope slaapplaats voor arme migrantenarbeiders. Gebrek aan goede stadsplanning en een lakse handhaving van bouw- en veiligheidsregels leidt vaker tot dit soort dodelijke incidenten.