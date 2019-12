De ambassadeur van Noord-Korea bij de Verenigde Naties heeft zaterdag gezegd dat het onderwerp denuclearisatie niet meer op de onderhandelingstafel ligt bij de gesprekken met de Verenigde Staten.

Deze opmerking van ambassadeur Kim Song komt na eerdere waarschuwingen van de Noord-Koreaanse regering niet verder te praten over denuclearisatie als de Verenigde Staten zelf geen toezeggingen over het opheffen van sancties kan doen.

"We hoeven nu geen lange gesprekken met de VS te voeren en denuclearisatie is al van de onderhandelingstafel verdwenen", aldus Song in een verklaring.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op de verklaring gereageerd.

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn al twee jaar in gesprek over denuclearisatie. Eind juni 2019 komen vertegenwoordigers van de landen voor het laatst bij elkaar.