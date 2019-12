Het dodental van de aanslag op demonstranten in de Iraakse hoofdstad Bagdad is gestegen tot vijftig, schrijven Arabische media. Volgens Irakese autoriteiten liggen er bovendien nog 130 personen in het ziekenhuis.

Schutters in burgerkleding hadden het vrijdagavond vanuit pick-uptrucks gemunt op demonstranten die op het Tahrirplein bijeen waren gekomen. Die locatie wordt gezien als het centrum van de protesten tegen de regering.

Ook zaterdagochtend werd er in delen van de stad nog gericht geschoten. De regering heeft veiligheidsdiensten de straat op gestuurd om de rust te laten wederkeren.

In het land is het al maanden onrustig doordat delen van de Irakese bevolking kwaad zijn over de slechte staat van de economie, corruptieschandalen en de sektarische machtsdeling in het land. Sinds de afzetting van Saddam Hussein in 2003 waren er niet meer zoveel demonstranten op de been.

De Iraakse premier Abdul Mahdi zag zich vorige week al genoodzaakt om op te stappen. De hoogste sjiitische geestelijk leider van het land Ali Al Sistani had hem daartoe opgeroepen. De grootayatollah bemoeit zich zelden met politieke kwesties.

Volgens Al Sistani moet het volk kiezen voor een nieuwe leider zonder buitenlandse inmenging. Zowel Iran als de Verenigde Staten hebben invloed in Irak.