De Australische brandweer vreest dat het nog weken bezig is met het blussen van de grote natuurbrand die woedt bij Sydney, de grootste stad van het land. De staat New South Wales, waar Sydney ligt, kampt met honderd grote branden en naar verwachting gaat de situatie nog verergeren.

De lucht boven de stad kleurt overdag oranje door rook en rondvliegend as, dat de stad al een week teistert. Ten noorden van Sydney staat een gebied van 3.350 vierkante kilometer in brand, ongeveer even groot als de provincie Zuid-Holland.

Vanwege de giftige stoffen in de lucht boven Sydney krijgen forensen het advies om speciale maskers te dragen. Mensen die in de buitenlucht werken, krijgen het advies thuis te blijven.

Hoewel de wind en warmte zaterdag iets afnemen, zal het volgens het hoofd van de brandweer in New South Wales alsnog een "zware dag voor iedereen" worden.

De Australische staten New South Wales en Queensland kampen al sinds november met uitzonderlijk hevige natuurbranden. Vier personen zijn om het leven gekomen en ruim 680 woningen zijn verwoest.

Branden extremer dan gebruikelijk door droge winter

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.

Nu de zomer in Australië pas net begonnen is, wordt verwacht dat de branden nog erger zullen gaan worden. De branden rondom Sydney gaan mogelijk meer naar het oosten trekken, een dichtbevolkt gebied.