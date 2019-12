Tesla-CEO Elon Musk is vrijdag door een jury onschuldig bevonden aan laster, in een rechtszaak die tegen hem was aangespannen door een Britse duiker. De duiker klaagde de topman aan nadat Musk hem op twitter een "pedo guy" noemde.

Volgens de advocaat van duiker Vernon Unsworth (64) heeft Musk een "nucleaire mediabom" op zijn cliënt gegooid, waar hij de rest van zijn leven last van gaat hebben.

Unsworth wilde dat Musk voor 190 miljoen dollar (omgerekend 171 miljoen euro) gestraft zou worden om de uitlating. Het leeuwendeel, ruim 150 miljoen dollar, had de Tesla-topman moeten betalen als civielrechtelijke boete, de overige 40 miljoen dollar moet voldoen als schadevergoeding.

De jury oordeelde dat de belediging opkwam door een 'ruzie tussen twee mannen', die resulteerde in een grove belediging die "door niemand serieus zou moeten worden genomen". Bij het verlaten van de rechtbank zei Musk over het oordeel dat zijn "vertrouwen in de mensheid was hersteld".

Duiker betrokken bij redding Thaise kinderen uit grot

Unsworth was eind 2018 betrokken bij de redding van een groep kinderen uit een grot kinderen in Thailand. Musk bood toentertijd ook zijn hulp aan, maar zijn geopperde miniduikboot werd door Unsworth weggezet als een "pr-stunt" omdat het geen enkel effect zou hebben.

Na de gelukte reddingsactie noemde Musk hem op sociale media een "pedo guy", ofwel een pedofiel, waarvoor hij later publiekelijk zijn excuses aanbood. Wel benadrukte hij dat Unsworth nader onderzocht moest worden en de media moesten stoppen "kinderverkrachters te verdedigen". Desondanks stapte de Brit naar de rechter wegens laster.

Recent zei Musk dat hij Unsworth alleen wilde beledigen en hem niet beschuldigde van pedofilie. Ook zou de uitroep een gangbaar scheldwoord zijn in Zuid-Afrika, waar Musk vandaan komt.